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Пенсионер на «Оке» пытался задавить 16-летнего парня на лошади

Странная история произошла в Астраханской области: там пенсионер, управлявший автомобилем «Ока», пытался задавить ехавшего на лошади 16-летнего парня. Об этом сообщает astrakhan-24.ru

Инцидент произошёл в селе Ленино Енотаевского район. 70-летний мужчина заявил, что ему не понравилось, что лошадь топчет траву, из-за чего его животным будет нечего есть. Чтобы спасти корм, он и решил задавить лошадь и седока. 

В полиции же сообщили, что причиной случившегося стал старый конфликт фермера с 69-летним дедушкой юноши. Водитель, задавив внука, решил отомстить своему обидчику. 

Мужчина догнал подростка и задел бампером машины ногу лошади. Всадник не пострадал, тем не менее, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

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