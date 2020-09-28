Педофил полгода растлевал школьниц, шантажируя интимными фото

Сотрудники полиции задержали педофила-рецидивиста на западе Московской области, пишет «МК».

Сообщается, что извращенец на протяжении длительного времени запугивал школьниц и совершал над ними насильственные действия. В полицию обратились родители двух несовершеннолетних девочек.

В начале года школьницы шли домой. В подъезде они встретили 55-летнего соседа. Он предложил им пойти к нему домой. Оставшись наедине с детьми, извращенец надругался над ними. При этом он снял все на телефон и пригрозил школьницам, что покажет эти фотографии их родителям, если те вздумают проболтаться. Злоумышленник неоднократно заманивал запуганных подружек к себе шантажом.

Мужчина судим за аналогичные преступления. Свою вину он уже признал и даже написал явку с повинной.