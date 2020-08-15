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Новости мираПроисшествия

Педофил похитил 13-летнюю девочку на глазах друзей и надругался над ней

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-ленего жителя Энгельса, который подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел вечером 13 августа. Сообщается, что школьница гуляла по набережной. К компании подошел злоумышленник и отозвал девочку в сторону. Решив, что незнакомец хочет что-то спросить, она отошла с ним.

Мужчина взял ребенка за руку, затащил в недостроенное здание и совершил действия сексуального характера, применив насилие и угрожая убийством. Девочка сумела вырваться и убежать. Жертва рассказала обо всем участковому, который догнал злоумышленника и задержал его.

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Выяснилось, что мужчина ранее судим. Сейчас его арестовали.

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