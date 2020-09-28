Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом

В поселке Бугры Ленобласти разыскивают злоумышленника, который совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, пишет «Пятый канал».

Инцидент произошел 27 сентября в лифте жилого дома. Сообщается, что родственники 14-летней школьницы заметили ее пропажу. На поиски отправилась одна женщин. Она спустилась в подъезд и вызвала лифт.

Когда открылись двери кабины, то в ней оказался незнакомый мужчина и пропавшая девочка. Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

Женщина задержала злоумышленника и вызвала полицию. Правоохранители устанавливают личность мужчины.