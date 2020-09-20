Педофил целый год насиловал 10-летнюю в падчерицу в Подмосковье

Полицейские задержали педофила, который насиловал на протяжении года свою несовершеннолетнюю падчерицу в Московской области, пишет «МК».

По словам супруги, она боялась заявить на мужа, так как он угрожал физической расправой ей и детям. В полицию обратилась ее 40-летняя подруга, которая сообщила о шокирующей ситуации в семье женщины. Так, муж насиловал ее 10-летнюю дочь от первого брака.

Отмечается, что 8 сентября, когда вся семья находилась дома, женщина услышала непонятные звуки из спальни. Зайдя туда, она увидела на кровати старшую дочь, рядом находился супруг.

Девочка призналась, что отчим пытался заставить ее вступить с ним в интимную связь. Оказалось, что это была уже вторая попытка со стороны педофила. Девочка молчала, так как мужчина пригрозил ей, что мама будет сильно ругаться, если узнает.

Ее мать попыталась поговорить с извергом, однако тот стал кричать на нее и пригрозил физической расправой, если она пойдет в полицию. От отчаяния женщина рассказала все подруге, но та не стала хранить страшную тайну.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На допросе он во всем признался.