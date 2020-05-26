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Педиатры не одобряют использования некоторых средств защиты в детском возрасте

7info7
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Японские детские врачи выступили с заявлением о том, что ношение масок в детском возрасте до трёх лет может быть небезопасным. Свою позицию доктора объяснили анатомическими особенностями дыхания у малышей. У детей узкие дыхательные пути. Кроме того, очень сложно проконтролировать, как дышит ребёнок, когда он в маске. Помимо всего перечисленного, маска, надетая на ребёнка, повышает риск теплового удара.

Российские медики разделяют позицию японских коллег. Комментарии по этому поводу дала Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

— Есть масса других рекомендательных мер, способных уберечь маленьких детей от заражения коронавирусной инфекцией. Это не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию два метра, — заявила врач.

При этом педиатр ещё раз обратила внимание на то, что  родители прежде всего неcут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, — пишет ren.tv.

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