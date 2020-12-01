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Павел Ливинский принял участие в открытии отреставрированной Шуховской башни в Дзержинске

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«Россети» под руководством Павла Ливинского завершили третий этап реставрации Шуховской башни на Оке. 

О башне в Дзержинске

Гиперболоидные башни в Нижегородской области были построены в 1927—1929 гг. как часть плана ГОЭЛРО — государственного плана по электрификации страны. Всего между Богородском и Дзержинском было возведено три пары опор ЛЭП: 20, 68 и 128 метров высотой. 

После изменения маршрута линии электропередачи башни меньшего размера демонтировали. Две оставшиеся опоры высотой 128 метров в 1997 году получили статус памятников культурного наследия. Однако это не уберегло их от разрушения. 

В 2005 году вандалы разобрали один из уникальных объектов на металлолом. Последняя башня чудом сохранилась: в ней не хватало трети элементов, а основание регулярно затапливалось во время паводков. 

В 2007 году власти Нижегородской области решили вернуть объекту его первоначальный облик и параллельно благоустроить прилегающую территорию. Реставрацией занималась компания «Россети».

Реставрация уникального памятника

Работы по восстановлению уникальной башни были проведены в три этапа. В 2008 году по образцам были отлиты и вмонтированы утраченные металлоконструкции. Спустя год укреплен берег — так специалисты исключили дальнейшее подмывание фундамента. Тогда же появилась набережная для прогулок. 

На заключительном этапе все металлические детали башни обработали специальным антикоррозийным составом, отремонтировали дорогу, ведущую к достопримечательности, и добавили современный элемент — украсили башню подсветкой из 20 тысяч светодиодов.

Акцент на динамическом освещении — своего рода визитная карточка компании «Россети» под руководством Павла Ливинского. За годы работы в должности главы Департамента ТЭХ Москвы руководитель внес большой вклад в модернизацию городского освещения и не понаслышке знал, какую роль в облике архитектурного объекта играет современная подсветка. 

О создателе башни

Автором гиперболоидной башни является Владимир Шухов — легендарный русский инженер, архитектор и изобретатель. 

Шухов родился в 1853 году в Курской губернии. Он внес огромный вклад в развитие русского инженерного дела: вместе с коллегой Александром Бари построил первый в России нефтепровод, составил проект системы водоснабжения Москвы.

Гиперболоидные формы легли в основу водонапорных башен, опор линии электропередачи, маяков. Такие конструкции стали появляться по всей Российской империи. Шуховские башни были построены:

  • в Москве;
  • Николаеве;
  • Краснодаре;
  • Черкассах;
  • Борисове.

Даже сегодня, когда оригинальность архитектурной мысли не имеет границ, башни Шухова выглядят современно и привлекают взгляд. Этот факт отметил в своем выступлении и Павел Ливинский, участвовавший в церемонии открытия отреставрированного памятника. 

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