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Пассажирка устроила истерику в такси после просьбы покинуть салон

Молодая мама устроила истерику в такси на территории Новосибирска, когда шофер попросил ее выйти из салона машины. Случай произошел второго марта и был заснят на видео.

При просмотре контента можно заметить, что водитель просит гражданку покинуть автомобиль. Девушка отметила, что перевозчику не понравилось, что она призвала его ехать побыстрее. По словам пассажирки, водитель такси стал звонить оператору и сообщил, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

После этого шофер открыл машину и попытался вытащить девушку за плечи из салона. В ответ она закатила истерику и вызвала правоохранителей. К месту скандала прибыл еще один таксист. Вместе мужчины вывели из автомобиля конфликтную особу. По информации РЕН ТВ, гражданка после конфликта обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

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