Парковка поперек двойной сплошной: стало известно, как живется автомобилистам в Путилкове

В районе Путилково (Москва) было возведено большое количество многоэтажных домов. Однако никто не подумал о парковках вокруг высоток.

Теперь жителям новостроек приходится ставить машины где попало. Это приводит к тому. Что автомобили припаркованы даже на проезжей части. Транспортные средства можно заметить стоящими посреди дороги, пересекающими двойную сплошную линию разметки, загораживающими движение по левой полосе дороги.

Застройщики обещали построить три парковки. Однако возведение сооружений заморозили. При этом количество домов в районе продолжает расти, все больше автомобилистов живут в Путилкове, сообщает Мэш.

Фото и видео: Мэш