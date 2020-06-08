Парень за сломанный полицейскому нос получил два выстрела в ногу

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В Казани произошел конфликт между полицейскими и несколькими нетрезвыми молодыми людьми. Об этом сообщает портал «KazanFirst».

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из дворов на улице Батыршина. Стражи порядка обратили внимание на компанию, которая распивала спиртное. Между сотрудниками полиции и молодыми людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

В итоге один из дебоширов сломал нос полицейскому и получил в ответ два огнестрельных ранения в ногу. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая и оказала помощь пострадавшему. Официальной информации о пострадавшем пока не поступало.