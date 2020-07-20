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Новости мираОбществоПроисшествия

Парень проехал на крыше машины с кальяном в Краснодаре

Иван Федоров

В Краснодаре молодой человек проехался на крыше легковушки вместе с кальяном. Черный ВАЗ был заснят на видео около здания правительства.

Водителя Лады позднее отыскали сотрудники полиции, а также выписали ему штраф на сумму 1500 рублей за то, что он позволил себе перевозить пассажира вне салона авто, а также катался там, где движение запрещено, сообщает Живая Кубань.

В свою очередь, главный герой видео объяснил, почему совершил нестандартный поступок. По словам парня, он хотел привлечь внимание девушки.

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