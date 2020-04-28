Парень избил скейтом прохожего в Петербурге

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Фото и видео — TikTok / beldenis1980

Один из автомобилистов заснял на видео любопытную драку в Петербурге. Ее участниками стали скейтбордист и прохожий. Видео было выложено в соцсети «TikTok» и оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно заметить, как скейтбордист и прохожий не поделили тротуар на Литейном проспекте. Между ними завязалась перепалка, которая завершилась тем, что мужчина ударил молодого человека со скейтом по лицу. Однако парень был не из робких: в ответ он размахнулся «доской» и нанес ею сильный удар по спине обидчика. Мужчина покачнулся, но устоял на ногах.

При этом спортсмен продолжил бить оппонента скейтом. Когда парень нанес несколько ударов, он решил убежать. Прохожий последовал за ним. Чем завершился инцидент – неизвестно.

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