Парад Победы перенесён

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В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо вести уже сейчас, но делать это из-за коронавируса опасно.

Президент отметил, что и Парад Победы и шествие Бессмертного полка пройдут в 2020 году. Но точная дата пока неизвестна. По словам Путина, весь 2020 год объявлен Годом памяти и славы, поэтому Парад можно перенести.

В то же время президент отметил, что 9 мая останется праздником и этот день россияне будут отмечать в семьях. День Победы он назвал «святым и самым главным».