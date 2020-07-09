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Новости мираОбщество

Памфилова рассказала о перспективах электронного голосования в регионах

7info 2
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Татарстан, Санкт-Петербург, Красноярский край, Карелия и несколько других регионов имеют высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования (ЭДГ). Об этом «Известиям» сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

У этой технологии большие перспективы, но освоение новых форматов зависит, прежде всего, от желания самих субъектов, заявила глава ЦИК.

«Есть у нас города, в которых это всё развивается, но надо по совокупности смотреть, и кто сам еще захочет опробовать технологию на региональных выборах, это должна быть их инициатива», — отметила Памфилова.

Внедрение ЭДГ порождает несколько проблем. В первую очередь, по словам Памфиловой, это соблюдение баланса между тайной голосования и полной прозрачностью.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Памфилова назвала регионы с потенциалом внедрения ЭДГ

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