Озверевший мужчина избил ребенка ногами в подъезде в Воронеже

В подъезде многоэтажки в Воронеже местный житель совершил нападение на 12-летнего ребенка, пишет портал «Вести». Появилось видео с места событий.

На кадрах видно, как злоумышленник наносит мальчику удары по голове и телу, а затем кричит. Испуганный подросток лежит на полу возле лифтов и не решается пошевелиться.

По словам очевидцев, мужчина напал на школьника, потому что тот якобы сломал игрушку его ребенка.

Следователи начали проверку. В рамках нее будет установлено, где именно и при каких обстоятельствах произошло нападение. Мама избитого ребенка написала заявление в полицию.