Ожесточенная массовая драка в Москве попала на видео

Сотрудники полиции начали проверку по факту массовой драки на Рязанском проспекте в столице. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места случившегося.
На кадрах видно, как группа людей нападает на своих оппонентов. В побоище приняли участие более десяти человек. Один из пострадавших получил удар бейсбольной битой. Есть и другие пострадавшие.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причина конфликта.
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