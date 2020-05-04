Ожесточенная массовая драка в Москве попала на видео

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Сотрудники полиции начали проверку по факту массовой драки на Рязанском проспекте в столице. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места случившегося.

На кадрах видно, как группа людей нападает на своих оппонентов. В побоище приняли участие более десяти человек. Один из пострадавших получил удар бейсбольной битой. Есть и другие пострадавшие.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причина конфликта.

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