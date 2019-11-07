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Озеленение по-московски: в столице на асфальт положили газон

Очевидцы прислали в паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте любопытное видео. При просмотре ролика можно рассмотреть удивительно озеленение столицы РФ.

Так, автор видеоролика сообщает, что в Нагорном районе коммунальщики занимаются нестандартным облагораживанием территории. Рабочие кладут рулоны с газоном на асфальт и на землю.

Контент повеселил пользователей соцсети. Нашлись те, кто заметил, что такое облагораживание лучше, чем укладка плитки и укладка асфальта на газоны.

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