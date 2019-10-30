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Отставки не будет: Volkswagen Golf ждет светлое будущее

Совсем недавно немецкий автогигант Volkswagen показал общественности новую генерацию легендарного хэтчбека Golf. Теперь стало известно, что восьмое поколение данной модели не будет последним, и популярный хэтч не уйдет «в отставку».

Существовали подозрения по поводу того, что производство Гольфа могу прекратить, так как Volkswagen усердно занимается развитием электромобилей, а кроссоверы становятся с каждым днем более востребованными.

Но руководители немецкого автопроизводителя заявили, что даже спустя 10 лет Golf собирать не перестанут. Соответственно, можно уже начинать ждать появление 9-ой генерации хэтчбека, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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