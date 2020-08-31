Отсидевший 19 лет рецидивист устроил на воле новую кровавую бойню

В Кургане 45-летний мужчина, который 19 лет провел за решеткой, вновь отправится в тюрьму на долгий срок. Об этом пишет портал «Kurgan.ru».

Сообщается, что на воле рецидивист устроил очередную кровавую бойню. В феврале обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал спиртное в компании приятелей. В ходе застолья он приревновал свою подругу к одному из находившихся там же гостей.

Сообщается, что злоумышленник нанес им несколько ударов оппоненту, однако его остановил хозяин. В итоге потерпевший выбежал на улицу и выжил. Однако убийца переключился на защитника жертвы и нанес ему множество ножевых ранений. Мужчина скончался на месте происшествия.

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Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Из колонии мужчина освободился в 2016 году. В ближайшее время его дело рассмотрят в суде. Рецидивиста будут судить за убийство, покушение на убийство двух лиц и уклонение от административного надзора.