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Отметили День рождения: в ДТП под Волгоградом погибла компания друзей

Ночью в среду, 9 октября, в городе Михайловка Волгоградской области произошла авария, которая унесла сразу несколько жизней.

Сообщается, что компания отмечала день рождения приятеля, которому только исполнилось 19 лет. Один из друзей взял машину отца «ВАЗ-2106» покататься. Как сообщает РИА Новости, юноша не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате погибли четыре подростка в возрасте от 16 до 19 лет. В частности, не стало виновника торжества, а также двух сестер. Один пострадавший попал в больницу. Проводится проверка.

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