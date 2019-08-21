Открытый люк стал причиной массового ДТП с пострадавшими в Твери

20 августа в Твери случилась массовая авария с двумя пострадавшими. Инцидент произошел на Волоколамском прспекте.

Автолюбитель, управляя кроссовером VW Tiguan, ехал по проспекту и на перекрестке с Ипподромной влетел в открытый люк, который был без ограждения – его сбили ранее. Паркетник совершил наезд на самодельную крышку люка, которая отлетела под колеса Hyundai Solaris под управлением автоледи. В итоге корейская иномарка оказалась на встречке, где столкнулась с машиной Skoda Superb. Кроме того, крышка люка отлетела в еще одну иномарку – Chevrolet Lacetti.

В результате массового ДТП дорога оказалась перекрытой разбитыми автомобилями, образовался затор. 31-летняя автоледи и 47-летняя пассажирка чешской машины получили травмы. Первую отпустили лечиться домой, вторую забрали в больницу, сообщает УикЭнд.

Фото: УикЭнд