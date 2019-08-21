На главную Новости мира Открытый люк стал причиной массового ДТП с пострадавшими в Твери
Новости мираПроисшествия

Открытый люк стал причиной массового ДТП с пострадавшими в Твери

20 августа в Твери случилась массовая авария с двумя пострадавшими. Инцидент произошел на Волоколамском прспекте.

Автолюбитель, управляя кроссовером VW Tiguan, ехал по проспекту и на перекрестке с Ипподромной влетел в открытый люк, который был без ограждения – его сбили ранее. Паркетник совершил наезд на самодельную крышку люка, которая отлетела под колеса Hyundai Solaris под управлением автоледи. В итоге корейская иномарка оказалась на встречке, где столкнулась с машиной Skoda Superb. Кроме того, крышка люка отлетела в еще одну иномарку – Chevrolet Lacetti.

В результате массового ДТП дорога оказалась перекрытой разбитыми автомобилями, образовался затор. 31-летняя автоледи и 47-летняя пассажирка чешской машины получили травмы. Первую отпустили лечиться домой, вторую забрали в больницу, сообщает УикЭнд.

Фото: УикЭнд

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Региональные товаропроизводители получили знак «Рязанское качество»

В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдёт в новом формате

Боливия: успей обменять зарплату

В ДТП в Михайловском районе пострадал житель Москвы

Федеральный телеканал показал рязанскую поликлинику в сюжете про проблемы здравоохранения

Рязанцы могут принять участие в благотворительной акции

Новомичуринск получил статус моногорода

С добрым утром! Обзор новостей за 20 августа

В 2019 году на повышение безопасности дорог в Рязанской области направят 345 млн рублей

Рязанский бизнес может получить банковскую реабилитацию

Жители Михайловского района попросили губернатора отремонтировать больницу

Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре города

Рязанские полицейские задержали мужчин, стрелявших на реке из автомата Калашникова

Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль

В Рязани на расстоянии километра от завода «Сплав» построят микрорайоны на 25 тысяч человек

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

День рождения Николая Чернышевского

В Перми пьяные подростки изнасиловали односельчанку

В Белгороде мужчина разбил шайбой голову экс-супруге