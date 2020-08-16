Отец жонглировал младенцем и сравнил детей с обезьянками

Полицейские шли отца, раскрутившего двухмесячную дочь за ногу перед камерой. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина издевается над младенцем, держа его в воздухе на уровне лица за ногу, и треплет малыша, словно куклу. При этом отец насвистывал какую-то мелодию.

Мужчина заявил, что у него свое мнение о том, как нужно обращаться с детьми. Он сравнил детей с обезьянками.

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Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя жительница Белгорода. Их нашли в лесу. Семья живет в палатке в урочище Ажек. Малышу ничего не угрожает, решается вопрос о передаче младенца органам опеки.