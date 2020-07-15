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Новости мираПроисшествия

Отец задавил на машине полуторагодовалую дочь в Карелии

Никита Брыкин

В деревне Кулмукса на территории частного дома в результате наезда транспортного средства погибла полуторагодовая девочка. Об этом пишет ИА «Республика».

Трагедия произошла утром в понедельник. Сообщается, что 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» не убедился в безопасности при совершении движения задним ходом и наехал на ребенка. Девочка скончалась.

Выяснилось, что водитель и погибшая девочка — отец и дочь. Они приехали в Карелию из Мурманска. Подробности аварии уточняются.

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