Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына

Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер от переживаний, узнав о его смерти. Об этом сообщает MASH.

47-летний мужчин лёг спать, а утром жена не смогла его разбудить. По предположению врачей, причиной смерти стал инфаркт.

10-летний Саша, с детства страдавший аутизмом, пропал два дня назад в селе Осташево под Волоколамском в Московской области. Через некоторое время его труп был найден в Рузском водохранилище.

Сообщается, что отец винил себя в пропаже ребёнка. Он был дома и не заметил как его сын ушёл на прогулку. Закрыть дверь в дом родители забыли.