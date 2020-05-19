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Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево летчика

Никита Брыкин
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Родственники погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева рассказали, что его отец получил через суд часть наследства. Об этом пишет НТВ.

По словам матери Максима, его родственник Дмитрий Моисеев ушел из семьи, когда сыну было два года, а появился только после трагедии. Брат бортпроводника отметил, что видел Дмитрия после авиакатастрофы два раза — в аэропорту и у нотариуса, когда мужчина заявил о своем праве на долю в квартире и часть страховых выплат.

«Не в деньгах дело, дело в памяти. Вся жизнь Максима здесь прожита. И просто пришел человек и отнял», — заявил брат погибшего.

Сам Дмитрий Моисеев рассказал, что общался с сыном, а также назвал 90 процентов слов матери бортпроводника ложью.

Отмечается, что семья Максима Моисеева намерена подавать апелляцию на решение суда.

Бортпроводник героически погиб в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая 2019 года. Он до последнего координировал спасение пассажиров.

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