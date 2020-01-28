Мать брошенных в Шереметьево детей заявила об издевательствах мужа

Правоохранители проводят проверку по факту заявления матери оставленных в «Шереметьево» детей о том, что ее избивал их отец. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Женщина жила отдельно и не поддерживала отношений с семьей. СМИ пишут, что глава семейства якобы избивал женщину, ударил ножом, запрещал ей видеться с детьми.

Отметим, что билеты из Москвы до Хабаровска для детей уже приобретены, решается вопрос по дате перевозки. Выясняется, почему женщина раньше не обратилась в полицию.