Отец и два брата погибли при спасении девочки из водоема

Новосибирские правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка и двух мужчин в реке Оби. Все погибшие спасали девочку и не сумели выплыть на берег.

Как сообщает «Регион online», семья отдыхала на берегу Оби, где не было пляжа, а купаться запрещено. Отдыхающих было семеро. Внезапно 12-летняя девочка стала тонуть.

Спасать сестру ринулся 13-летни парень. Он вытолкал девочку на безопасное место в реке, а самого подростка снесло течением. За мальчиком кинулись в воду 22-летний брат и 49-летний отец. Однако никто из них спастись не смог: сильное течение унесло сибиряков.

Трупы погибших нашли немного позднее. По факту случившегося уже начато расследование.