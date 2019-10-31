Отец Хабиба рассказал, когда боец завершит карьеру

Отец прославленного российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал Youtube-каналу Fight Nights Global TV, когда сын завершит карьеру. Нурмагомедов-старший отметил, что чемпион UFC проведет еще 2-3 боя и уйдет из спорта.

Когда у Абдулманапа спросили про встречу Хабиба и Конора Макгрегора, он отметил, что такая перспектива является «мизером», однако отметил, что этот бой теоретически возможен. Если два бойца, имеющие право на схватку с Хабибом, откажутся, тогда у Конора будет еще один шанс.

При этом отец Хабиба заявил, что для Макгрегора подходящей встречей был бы поединок с другим дагестанцем – молодым и сильным бойцом Исламом Махачевым. По словам Нурмагомедова-старшего, Ислам спустя 2-3 боя сможет побороться за звание чемпиона, а Хабиб, проведя две-три схватки должен уйти, сообщает Рамблер.