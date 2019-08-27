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Отец двоих детей погиб в Тольятти

27 августа в Тольятти погиб промышленный альпинист. ЧП случилось утром на улице Фрунзе, мужчина упал с высоты 12-го этажа.

Сообщается, что страховочный трос перетерся о козырек дома. После этого произошел обрыв. Альпинист упал на заасфальтированное пространство с высоты около 30 метров. После падения мужчина сразу же скончался.

Очевидцы вызвали на место медиков, однако приехавшие врачи лишь констатировали смерть 33-летнего гражданина. У него остались супруга и двое детей, сообщают Новости Тольятти.

Фото: Происшествия Тольятти

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