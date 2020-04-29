Отец до смерти забил месячного сына за плач в Челябинске

В суд передано уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска, которого обвиняют в убийстве младенца. Об этом пишет портал «Регион Online».
Инцидент произошел 19 декабря прошлого года в Ленинском районе. По версии следствия, пьяный отец разозлился из-за того, что сын громко плакал. Он поднял мальчика и бросил с высоты собственного роста. От полученных травм ребенок скончался.
Отметим, что обвиняемый признал вину в совершенном им преступлении.
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