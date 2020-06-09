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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.

Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн рублей. Правительство уже разработало меры поддержки отрасли. При этом обстановка более чем в 40 регионах РФ была признана подходящей для открытия отелей. По словам Курносова, если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличившимся спросом на отечественные курорты.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — указал он. По прогнозу эксперта, рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%