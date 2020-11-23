Отцы устроили массовую драку со стрельбой после ссоры в школьном чате

В Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело после драки со стрельбой, которую устроили отцы после ссоры в родительском чате, пишет «КП».

Инцидент произошел 21 ноября на улице Тореза в Выборгском районе. Правоохранители задержали шестерых мужчины в возрасте от 27 до 35 лет. Также у них изъяли газовый и травматический пистолеты. В драке никто не пострадал.

По предварительной версии, мужчины начали ссориться в школьном чате. Слово за слово, и вспыльчивые отцы вывели конфликт из онлайна в реальную жизнь, чтобы решить свои вопросы «на кулаках»

Подчеркивается, что 28-летнего участника потасовки оставили под стражей, остальных отпустили.

Видео — НТВ