Отцы устроили массовую драку со стрельбой после ссоры в школьном чате

В Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело после драки со стрельбой, которую устроили отцы после ссоры в родительском чате, пишет «КП».
Инцидент произошел 21 ноября на улице Тореза в Выборгском районе. Правоохранители задержали шестерых мужчины в возрасте от 27 до 35 лет. Также у них изъяли газовый и травматический пистолеты. В драке никто не пострадал.
По предварительной версии, мужчины начали ссориться в школьном чате. Слово за слово, и вспыльчивые отцы вывели конфликт из онлайна в реальную жизнь, чтобы решить свои вопросы «на кулаках»
Подчеркивается, что 28-летнего участника потасовки оставили под стражей, остальных отпустили.
Видео — НТВ