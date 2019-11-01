Отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти

В городе Кировске Ленинградской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). ОБ этом сообщает «5-й канал».



Подозреваемым по делу проходит уроженец Таджикистана, которого сейчас объявили в розыск. По данным СМИ, преступление было совершено в поселке городского типа Приладожский Ленинградской области. Мужчина, угрожая убийством и применяя насилие, занимался сексом со своей несовершеннолетней падчерицей. В то время девочке было всего 13 лет.



Журналисты выяснили, что через три года пострадавшая сама пришла в полицию и написала заявление. Сообщается, что по данной статье виновному может грозить до 20 лет лишения свободы.

