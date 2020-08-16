Отчим жестоко избил малолетних детей из-за «загулявшей в сауне» матери

Телеканал РЕН ТВ узнал подробности жестокого избиения 3-летнего мальчика и годовалой девочки в Москве.

По одной из версий, мать детей ушла в сауну и обещала мужу вернуться вечером. Однако она пришла домой только на следующий день. Предположительно, во время отсутствия жены ревнивый муж выместил свой гнев на малышах.

Мужчина приходится им отчимом. Мальчик и девочка получили травмы головы и сейчас находятся в больнице. Злоумышленник задержан. Матери детей предстоит объяснить, почему она оставила совсем маленьких детей и ушла гулять на сутки.