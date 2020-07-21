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Новости мираПроисшествия

Отчим и родной брат шесть лет насиловали девочку, пока об этом не узнали родные

Иван Федоров

Отчим и родной брат обвиняются в издевательствах над 10-летней крымчанкой. Они шесть лет насиловали девочку, пока об этом узнали родственники.

Следствие установило, что девочка подвергалась издевательствам с 4 лет. Отчим и 15-летний брат пострадавшей держали её в страхе. Однажды, по словам ребёнка, она пыталась рассказать об этом маме. Женщина это отрицает. Девочке удалось рассказать о домогательствах родственникам – тёте и крёстному. К ним ребёнок уехал на время в гости. Только после этого девочку удалось спасти от насилия.

В отношении отчима и несовершеннолетнего брата возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Также правоохранители пытаются привлечь к ответственности органы опеки Крыма, которые вовремя не включились в проблему. Семья пострадавшей давно находилась на учёте, но в прошлом году её сняли с социального патронажа. Оказалось, что зря – в жилище семьи царила антисанитария, родители нигде не работали и часто употребляли спиртное.

Сейчас пострадавшая девочка живёт у родственников. Ещё двоих детей, 12 и 8 лет, поместили в реабилитационный центр, сообщает Крыминформ.

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