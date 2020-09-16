Отчим больше года насиловал падчерицу в Подмосковье

Правоохранители задержали мужчину, который на протяжении длительного времени насиловал падчерицу в Подмосковье. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что злоумышленник проживал в поселке Зеленом под Ногинском. Летом прошлого года педофил принудил девочку заниматься с ним сексом. Это повторялось еще несколько раз.

В сентябре этого года руга мужчины услышала подозрительные звуки из комнаты, где находились ее муж и дочь. Она застала их в явно подозрительных позах, но отчим девочки заявил, что всего лишь попросил ее открыть окно.

На следующий день ребенок рассказал обо всем матери. Однако женщина не решилась пойти в полицию из-за страха расправы. Это сделала ее знакомая.

Подчеркивается, что потерпевшей не исполнилось и 11 лет. Злоумышленник признал свою вину.