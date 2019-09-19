Освободившийся из колонии Кокорин устроил себе шикарный вечер

Освободившись из колонии, футболист Александр Кокорин провел шикарный вечер. Досуг звездный игрок устроил себе и своим друзьям в одном из заведений на Кутузовском проспекте в Москве.

Сообщается, что игрок был в ресторане без близкого друга Павла Мамаева. Однако вечер был полон роскоши: футболист провел встречу с близкими людьми в VIP-зале. Вместе с Александром в заведении присутствовали несколько друзей и супруга Дарья Валитова. Известно, что 9 человек заплатили за посещение заведения 73 000 (по имеющимся данным, гостям предоставили скидку в 20%). Сообщается, что компания заказала суши, стейки и лимонад.

Уточняется, что после «пира» Александр Кокорин поехал по магазинам. При этом Павел Мамаев дату выхода из колонии (данный день совпал с его днем рождения) отпраздновал в компании супруги Аланы, сообщает Царьград.