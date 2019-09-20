Осуществлен рестайлинг паркетника Mitsubishi Eclipse Cross

Паркетник Mitsubishi Eclipse Cross немного изменили к выпуску в 2020 модельном году. Об этом сообщает Авторевю.

Известно, что в поперечине на крышке багажника разместили дополнительные секции «габаритов». На внутреннюю обшивку передних дверей установили диодную подсветку. Также поменяли положение шильдиков на задней части авто.

Кроме того, в линейку расцветок добавили оттенок голубой металлик. Под капотом кроссовера стоит турбированный двигатель объемом в полтора литра. Он выдает 150 лошадиных сил. В паре с мотором трудится вариатор. Купить такой авто можно за 1 млн 910 тысяч рублей.