Останки убитого и расчлененного тетей ребенка искали год в Краснодарском крае

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Жительница Краснодарского края убила и расчленила племянника за то, что он слушал громкую музыку. Его действия мешали спать и разозлили женщину, сообщает Readovka.

Инцидент случился 10 мая прошлого года. Родители ребенка сообщили, что их 9-летний сын пропал. Отправился ребенок в гости. Оттуда ему не суждено было возвратиться домой. Дело в том, что жена его дяди убила парня.

Как рассказала она сама, ребенок стал громко слушать музыку, поэтому ее дети не могли уснуть. После скандала женщина набросилась на племянника и задушила его. Затем она оставила труп мальчика в ванне. Чуть позже женщина расчленит тело убитого и поместит куски во флягу в сарае.

Целый год труп мальчика пытались найти полицейские, родители, соседи убийцы, но все было безуспешно. При этом сама обвиняемая притворялась ничего не знающей, даже детектор не показывал лжи.

Чтобы не раскрыть тайну, женщина посыпала расчлененный труп хлоркой и песком. В это время убитого искали по лесам. Обнаружить мальчика помогла жаркая погода. Трупный смрад распространился по всему селению и выдал убийцу. Однако она отпираться в разговоре с правоохранителями и спокойно показала, как разделалась с ребенком, а потом, как разделала его труп.