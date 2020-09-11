ОСАГО подорожало и стало менее прозрачным

При расчете стоимости полиса ОСАГО теперь используется до двух десятков различных параметров — от марки и возраста автомобиля и пола водителя до привлечения к уголовной ответственности и наличия страховки недвижимости.

Многие из них взяли из тарификации каско, рассказал управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. К их числу относятся марка, модель, возраст и пробег автомобиля.

Также учитывается пол и возраст клиента, год выдачи водительского удостоверения, отметил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Помимо этого, страховая обратит внимание на то, как часто автомобилю требуется ремонт, сколько было зафиксировано страховых случаев, где зарегистрировано ТС, как долго находится в собственности, не под залогом ли у банка, добавил он.

Изменения, вступившие в силу 5 сентября, призваны снизить цену полиса для аккуратных водителей и заставить платить больше тех, кто чаще нарушает ПДД и попадает в аварии. Но на деле расчёты настолько сложные, что неясно, станут ли полисы дешевле. Тот факт, что в первое время возможно даже подорожание автогражданки для аккуратных водителей, признают и сами страховщики, опрошенные «Известиями».

Формирование стоимости ОСАГО для клиента становится полностью непрозрачным, предупреждают эксперты. Поскольку автогражданка — обязательный вид страхования и отказывать в нём компания не может, через индивидуализацию как раз и будет достигаться закрытие рисков по «недобору» за аварийных водителей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: С авто по нитке: ОСАГО подорожало и стало непрозрачным