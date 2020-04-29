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Оренбуржец «пропил» 260 тысяч в сауне и был наказан полицейскими

Алексей Агеев

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Оренбургские правоохранители оштрафовали молодого человека, вызвавшего их на место ЧП. Парень позвонил в полицию из сауны, потеряв большую сумму денег.

По данным МВД, 23-летний оренбуржец обратился в ведомство и заявил, что у него украли 260 000 рублей. эти деньги он взял в кредит, чтобы купить автомобиль. На место инцидента выдвинулся наряд, который нашел двух парней и двух девушек, выпивавших в сауне. Компания еще до прибытия правоохранителей уже сумела найти денежные средства в одежде, сообщает Вечерняя Казань.

Приехав и узнав детали ЧП, стражи порядка составили протоколы о нарушении самоизоляционного режима, а на девушек еще и о занятии проституцией. Кроме того, сауна попала под ответственность по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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