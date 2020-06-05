Опубликованы кадры разлива топлива в Норильске из космоса

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в твиттере фотографии разлива топлива в Норильске из космоса. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива.

На снимках, сделанных в четверг, отчетливо видны следы загрязнения нефтепродуктами в реке Амбарная, а также в районе озера Пясино.

Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. м. В Минприроды полагают, что на восстановление экологии может уйти около 10 лет. Возбуждены четыре уголовных дела. В МЧС узнали об аварии только через два дня после происшествия, пишет НТВ.