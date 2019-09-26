Опубликовано видео из зала управления реактором Чернобыльской АЭС

Агентство Ruptly опубликовало видео, сделанное в зале управления четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС.



Сообщается, что доступ в этот зал получили 15 журналистов, попавших в Чернобыль после того, как президент Украины подписал указ об упрощении туристических поездок в зону отчуждения.



Находиться внутри ЧАЭС до сих пор опасно – уровень радиации в зоне управления реактором превышает уровень радиации окружающей среды в 40 тысяч раз.



Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. До сих пор огромные территории заражены радиацией. Чернобыль стал особенно популярен, после выхода в свет одноимённого сериала.

