Сотрудница приюта в Уфе объяснила, зачем унижала детей

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Следователи допросили 22-летнюю работницу социального приюта в Уфе, в отношении которой возбуждено уголовное дело. Ранее она сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта. Видео ее допроса появилось на сайте СК.

По данным следствия, девушка исполняла обязанности воспитателя. Она провоцировала детей на применение насилия друг к другу, унижала их и нецензурно выражалась, а также применяла в отношении детей физическую силу.

Она заявила, что попросила девочку ударить мальчика, потому что конфликт детей показался ей смешным.

«Надеялась, что она не послушает меня. Но она послушала и ударила его», – рассказала подозреваемая.

Отметим, что девушка не имеет педагогического образования и должна была заниматься в приюте только документацией. Пользователей также возмутили провокационные фото девушки.