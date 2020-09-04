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Новости мираПроисшествия

Опубликовано видео допроса подростка, собиравшегося взорвать школу

7info

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса 15-летнего подростка, собиравшегося устроить теракт в школе. 

По данным пресс-службы СК РФ, уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района возбуждено по  ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.

По версии следствия, весной этого года парень решил устроить теракт в одной из школ. Для этого он с помощью инструкции собрал четыре взрывных устройства и спрятал их в нежилом помещении. Довести задуманное до конца молодой человек не сумел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

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Следствие собирается просить суд поместить задержанного под стражу. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.  

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали 13 человек, готовивших массовые убийства в России. 

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