Опубликовано видео допроса подростка, собиравшегося взорвать школу

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса 15-летнего подростка, собиравшегося устроить теракт в школе.

По данным пресс-службы СК РФ, уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района возбуждено по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.

По версии следствия, весной этого года парень решил устроить теракт в одной из школ. Для этого он с помощью инструкции собрал четыре взрывных устройства и спрятал их в нежилом помещении. Довести задуманное до конца молодой человек не сумел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Реклама

Следствие собирается просить суд поместить задержанного под стражу. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали 13 человек, готовивших массовые убийства в России.