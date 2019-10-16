Опубликован тизер новой Honda Jazz (Fit)

В Сети показали тизерное изображение новой генерации японского хэтчбека Honda Jazz. Напомним, что на некоторых рынках данная модель предлагается под названием Honda Fit.

Показ обновленного хэтча общественности будет проходить спустя неделю – 23 октября. Публичная демонстрация будет двойной: на западе Jazz покажется в Амстердаме (Нидерланды), а на востоке – в Токио (Япония).

Отметим, что у новинки для Старого света имеется сюрприз. Машина в Европе будет продаваться только в гибридном исполнении, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю