Оправданы двое экс-полицейских по делу об изнасиловании коллеги

-

Верховный суд Республики Башкортостан принял решение оправдать двух экс-полицейских из трех. Их обвиняли в изнасиловании бывшей дознавательницы во время корпоратива. Об этом пишет портал «Регион Online».

Сообщается, что ранее экс-глава отделу МВД по Кармаскалинскому району и бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району приговорили на семь лет колонии. Однако они подали апелляцию, по которой теперь полностью оправданы.

Кроме того, смягчен приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Его приговорили к шести годам колонии. Теперь же ему предстоит пробыть за решеткой четыре года. Чем руководствовался суд во время вынесения такого решения, не уточняется.