Опасный преступник более 20 лет прятался в тайге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Таштагольского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РФСР, (покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в ноябре 1995 года обвиняемый пришел к бывшей сожительнице и предложил ей снова жить вместе. Ранее он неоднократно избивал ее, поэтому женщина категорично отказалась от предложения. Разозлившись, злоумышленник ударил ножом сначала женщину, а затем ее 6-летнюю дочь, после чего причинил ранение себе. Крики услышали соседи и вызвали сотрудников милиции. Потерпевшие были госпитализированы, женщине и девочке своевременно оказана квалифицированная помощь.

Подозреваемый при первой возможности сбежал из больницы и выехал за пределы области. Тогда по горячим следам установить его местонахождение не удалось. В июле текущего года подозреваемый был задержан на территории Иркутской области, где он более 20 лет жил в тайге, занимался охотничьим промыслом. Документов, удостоверяющих личность, все эти годы он не имел. Мужчина был задержан и доставлен в город Таштагол. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.

По архивным медицинским документам были проведены судебно-медицинские экспертизы, определившие тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших. Следственные действия проводились на территориях других регионов, следователем осуществлялся выезд в Иркутскую область.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.