Опасная молочка. Только факты!

Ежедневно в СМИ появляются новости о молоке и молочной продукции. Причем, по статистике, основная часть данной информации негативна. И это не наговоры на излюбленный россиянами продукт, а данные результатов проверок.

Приводим сводку только за последнюю неделю.

Уссурийск. В сметане обнаружена кишечная палочка. Россельхознадзор выявил в партии сметаны «Приморская буренка» c массовой долей жирности 20% производителя из Уссурийского городского округа бактерии группы кишечной палочки. Первое — подобное является грубейшим нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Второе и самое главное – употребление продукта, содержащего кишечную палочку, в пищу может нанести серьезный вред здоровью человека.

Томск. Здесь попросту фальсифицируют молоко. Сотрудники Россельхознадзора взяли 67 проб продукции, из которых 22 оказались подделкой. А это – треть продукции! И для этого исследования отбирали товар не с полок супермаркетов, а с кухонь соц.учреждений: изучали масло, творог, сыры в детских садах, больницах и загородных лагерях. Помимо того, что каждый третий продукт оказывался фальсифицированным, так еще и в 10 пробах молочной продукции выявлены различные несоответствия (наличие бактериальной загрязненности, несоответствие по содержанию жира и белка).

Вологда. Роспотребнадзор проверил 16 партий молока и молочной продукции, представленных на полках местных магазинов. В списке самых частых нарушений лидирует несоблюдение срока годности. Кроме того у многих продуктов отсутствовала необходимая документация, которая должна была подтвердить легальность производства и соответствие качественным показателям. А это значит, что совершенно неизвестно происхождение молочки, скорее всего, не соблюдены санитарные нормы ее производства и хранения.

К чему приводят подобные нарушения – известно: страдает организм человека, потребляющего молочную продукцию то с кишечной палочкой, то фальсифицированную, то вообще неизвестно откуда взятую.