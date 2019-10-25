Омск: Продавщица в магазине перебрала алкоголя и уснула за прилавком

В Омске местные жительницы зашли в один из магазинов сети «Ермолино» и сделали там для себя неожиданное «открытие».

Женщины пришли, чтобы приобрести котлеты. Они звали продавца, однако им никто не отвечал. Позднее посетительницы нашли пустую бутылку пива на прилавке. Заглянув подальше за прилавок, женщины обнаружили продавщицу спящей.

Снявшая ролик женщина сделала вывод, увидев спящего продавца: «Сладкий сон уставшего работника». Пока снималось видео, продавщица не проснулась, сообщает Ом1.

Фото: скриншот из видео

Видео: Москва24